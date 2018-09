Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Aurubis von 78 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Dies schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Kapitalmarkttage des Kupferkonzerns. Positiv wertet der Experte die jüngste Entwicklung bei den Spotpreisen für Kupferkonzentrate. Wegen gestiegener Konjunkturrisiken in China kürzte er aber seine Gewinnschätzungen etwas./ag/zb Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-09-06/14:48

ISIN: DE0006766504