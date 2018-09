Der amerikanische Arbeitsmarkt ist weiter in hervorragender Verfassung. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit fast fünf Jahrzehnten gefallen. Im Wochenvergleich gingen sie um 10 000 auf 203 000 zurück. Das ist der tiefste Stand seit Dezember 1969. Analysten hatten mit 213 000 Anträgen gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 2750 auf 209 500. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

01. Sep 203 -10 209,500 -2,750

25. Aug 213 +3 212,250 -1,500

18. Aug 210 -2 213,750 -1,750

11. Aug 212 -2 215,500 +1,000°

(Angaben in Tsd)

