Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lloyds auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Pence belassen. Die Spareinlagen bei britischen Banken deuteten darauf hin, dass die Institute die Zinserhöhung der Notenbank im vergangenen Monat weniger an die Kunden weitergegeben haben dürften als gedacht, schrieb Analyst Chris Manners in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nettozinserträge der Banken dürften daher die eher niedrigen Erwartungen übertreffen. Bei Lloyds könnten die Erwartungen an den Gewinn je Aktie im Jahr 2020 noch um ein Fünftel steigen./tav/zb Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-09-06/14:55

ISIN: GB0008706128