Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Bayer nach den Quartalszahlen von 106 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des Ausblicks des Konzerns für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr habe er seine Schätzungen gesenkt, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere ein entsprechend niedrigeres Kursziel./mf/zb Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-09-06/14:55

ISIN: DE000BAY0017