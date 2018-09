Swiss Advanced Vision (SAV-IOL) meldet die Einführung von Harmonis, einer anpassbaren Intraokularlinse (IOL) für die Kataraktchirurgie, die mit der hochmodernen optischen EDOF (Extended Depth of Focus)-Technologie ausgestattet ist. Damit haben Ophthalmologen zum ersten Mal die Möglichkeit, vor der Operation die optischen Parameter der Linse mithilfe eines webbasierten Konfigurators so festzulegen, dass sie dem angestrebten Sehergebnis am besten entsprechen. SAV-IOL wird Harmonis im Rahmen des 36. Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Katarakt und Refraktive Chirurgie (European Society of Cataract and Refractive Surgeons, ESCRS), der vom 21. bis 25. September in Wien stattfindet, auf dem Markt vorstellen.

Harmonis The first customizable EDOF IOL for cataract surgery (Photo: SAV-IOL SA)

Um es Ophthalmologen zu ermöglichen, ein optimales Sehvermögen für ihre Patienten zu erreichen, bietet der webbasierte Konfigurator von Harmonis einen Satz auswählbarer Parameter für die Lichtverteilungsverhältnisse bei Nah-, Intermediär- und Fernvisus, Leseabstand (Add) und hoher Tiefenschärfe (Extended Depth of Focus, EDOF). Insgesamt ergeben sich über 3.000 optische Konfigurationen.

Ebenso wie Eden und Lucidis, die das bisherige IOL-Sortiment von SAV-IOL ausmachen, bietet Harmonis Ophthalmologen eine Palette hochwertiger, preisgünstiger, erstklassiger und jetzt auch individuell anpassbarer EDOF-Linsen für die Kataraktchirurgie. Alle drei Produkte werden mithilfe der patentierten optischen "Instant Focus"-Technologie des Unternehmens hergestellt, die eine Erweiterung der Tiefenschärfe der Intraokularlinsen ermöglicht, so dass die Patienten in den Genuss einer hochwertigen kontinuierlichen Sehschärfe kommen.

Mit der Einführung von Harmonis untermauert SAV-IOL seinen Ruf als Unternehmen, dessen Produkte sich durch Innovation, Qualität und Präzision auszeichnen. Max Boysset, CEO von Swiss Advanced Vision, kommentiert: "Indem wir unser Produktportfolio mit der Einführung von Harmonis erweitern, können wir Ophthalmologen und ihren Patienten größere Flexibilität und Kontrolle bieten. Bei Harmonis kann der Chirurg die optimale optische Konfiguration auf der Basis einer stabilen und bewährten Plattform auswählen."

Die patientenspezifische Harmonis-Linse wird von Ophthalmologen unter Verwendung des webbasierten Konfigurators, verfügbar unter sav-iol.com, in Auftrag gegeben und auf Anfrage in der gewünschten Konfiguration hergestellt. SAV-IOL präsentiert Harmonis im Rahmen des 36. Kongresses der ESCRS, der vom 21. bis 25. September in Wien stattfindet, an Stand B134.

Über SAV-IOL: Ein Schweizer Unternehmen mit Sitz im französischsprachigen Teil der Schweiz. BSI-Zertifizierung MD 615363.

