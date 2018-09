Der rasante Kursanstieg von Börsenstar Wirecard mündet im Dax-Aufstieg. Sollten Anleger zuschlagen? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Besser (erstmal) nicht.

Als Sinnbild für eine Zeitenwende in der Finanzbranche gilt der neue Wechsel im Dax: Die Commerzbank verliert nach 30 Jahren ihren Platz im wichtigsten deutschen Börsenbarometer und steigt in den MDax ab. An ihre Stelle tritt der Zahlungsdienstleister Wirecard.

Die Aktie des Dax-Emporkömmlings hat eine steile Karriere hinter sich: Mehr als 175 Prozent Plus in den vergangenen zwölf Monaten, plus 80 Prozent seit Anfang März 2018. Da fragt man sich als Anleger: Lohnt sich der Einstieg noch?

Eher nicht, lautet die Antwort. Oder genauer formuliert: Auf jeden Fall lieber jetzt noch nicht. Denn ein Blick auf den Kursverlauf der vergangenen vier Indexneulinge zeigt stets das gleiche Bild: Spätestens nach der Aufnahme in den Dax geht es kurzfristig abwärts.

Das war sowohl bei Covestro (Beginn: 19.3.2018), Pro Sieben (21.03.2016), Vonovia (21.09.2015) als auch bei Heidelberg ...

