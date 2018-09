Sonnen hat im ersten Halbjahr 2018 in Österreich bereits so viel Umsatz mit dem Verkauf von Photovoltaik-Speichern gemacht wie im ganzen Jahr 2017.Sonnen verzeichnet in Österreich ein deutlich gestiegenes Interesse an den Batterielösungen des Unternehmens. Wie der Speicher-Spezialist mitteilt, hat Sonnen dort im ersten Halbjahr 2018 bereits den Jahresumsatz von 2017 erreicht. Die im Allgäu produzierte Sonnen-Batterie wird demnach in ganz Österreich über ein landesweites Netzwerk regionaler Installateure vertrieben. Besonders rasant sei mit einem Anstieg von über 300 Prozent der Absatz bei Hansesun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...