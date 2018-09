Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH von 350 auf 340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach zwei Jahren mit prozentual zweistelligen Nachfrage-Wachstumsraten in China deute einiges auf eine dortige Verlangsamung ab dem zweiten Halbjahr 2018 hin, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Gegensatz zu Schwächephasen in früheren Wirtschaftszyklen seien die Luxusgüter-Unternehmen mittlerweile aber besser darauf vorbereitet. Dies reduziere die Umsatz- und Ergebnisrisiken für den Sektor./edh/zb Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-09-06/15:02

ISIN: FR0000121014