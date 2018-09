Die Commerzbank hat Sixt Leasing von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 20 Euro belassen. Nach dem jüngsten Kursrückgang sei praktisch kein Wachstum mehr eingepreist, was haltlos sei, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nur mit einer vorübergehenden Wachstumsdelle, die bis zum Jahresende überwunden sein dürfte./mf/ag Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2018-09-06/15:12

ISIN: DE000A0DPRE6