Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Vonovia mit "Buy" und einem Kursziel von 52,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Expansion in andere europäische Märkte sei aussichtsreich, da es attraktive Einstiegschancen im Ausland gebe, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das starke Wachstum des größten europäischen Konzerns für Wohnimmobilien dürfte in den kommenden Jahren anhalten, so dass die Aktie interessant bleibe./mf/mis Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-09-06/15:14

ISIN: DE000A1ML7J1