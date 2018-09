Hier geht's zum Video

Ein Fahrverbot für Diesel-Autos in Frankfurt, das Scheitern bei den Klima-Zielen 2021 - diese Themen sollten die Elektromobilität weiter antreiben. Doch wer hat bei den Deutschen den Elektromotor gestartet und sich bereits in die Pole-Position gebracht? Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Automobil-Experten Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler die Zukunftstrends in der Automobil-Branche und weshalb bei Tesla Vorsicht geboten ist.