Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Deutsche Wohnen mit "Hold" und einem Kursziel von 40,75 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Immobilienunternehmen sei in den besten deutschen Wohnimmobilienmärkten vertreten, was operativen Gewinn (FFO) und Dividende künftig weiter nach oben treiben dürfte, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings verwässere die Expansion im Bereich Pflegeeinrichtungen das ansonsten starke Geschäft, weshalb die Aktie lediglich eine Halteposition sei./mf/mis Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-09-06/15:19

ISIN: DE000A0HN5C6