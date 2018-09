Innenminister Seehofer hält die Migrationsfrage für die "Mutter aller politischen Probleme". Doch Kanzlerin Merkel widerspricht. Droht ein neuer Streit?

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat die Migrationsfrage als "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland bezeichnet und dafür teils heftigen Widerspruch geerntet. "Ich sag' das anders", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag im RTL-Sommerinterview vor dem Hintergrund teils rassistischer und fremdenfeindlicher Demonstrationen in Chemnitz.

"Ich sage, die Migrationsfrage stellt uns vor Herausforderungen. Und dabei gibt es auch Probleme." Es gebe aber auch Erfolge.

Angesprochen auf die schlechten Umfragewerte der Union hatte der Innenminister der "Rheinischen Post" gesagt: "Wir haben erstmals eine Partei rechts der Union, die sich mittelfristig etablieren könnte, ein gespaltenes Land und einen mangelnden Rückhalt der Volksparteien in der Gesellschaft." Dies habe zwar "nicht nur" mit der Migrationspolitik zu tun. ...

