Herr Studzinski wird eine führende Rolle in der globalen Expansionsstrategie von PIMCO übernehmen.

Er wird als zentraler Berater für die wichtigsten Kunden des Unternehmens weltweit neben den Kundenmanagement-Teams und der Führungsebene fungieren.

Er bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung als absolut vertrauenswürdiger Finanzberater für Führungskräfte in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Regierungen und NGOs auf der ganzen Welt bei PIMCO ein.

Er war stellvertretender Vorsitzender der Blackstone Group, stellvertretender Vorsitzender von Morgan Stanley International und Mitglied des Konzernvorstands von HSBC.

Herr Studzinski hat sich unermüdlich für humanitäre Zwecke eingesetzt, die die Rechte und die Würde von Menschen weltweit verteidigen.

NEWPORT BEACH, Kalifornien (USA), Sept. 06, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PIMCO, eine der weltweit führenden Rentenfonds-Vermögensverwaltungsgesellschaften, hat John Studzinski als Geschäftsführer und stellvertretenden Vorsitzenden von PIMCO in seinem Vorstandsbüro eingestellt. Herr Studzinski, der die meiste Zeit seiner Karriere in Asien und Europa gearbeitet hat, bringt bei PIMCO 30 Jahre Erfahrung als vertrauenswürdiger Finanz- und Strategieberater ein, der enge Verbindungen zur Weltspitze in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Regierung und NGOs aufgebaut hat. Er wird vom New Yorker Büro von PIMCO aus arbeiten. Sein direkter Vorgesetzter ist Emmanuel Roman, der Chief Executive Officer von PIMCO.

In einer neuen Rolle für das Unternehmen wird Herr Studzinski sein umfangreiches internationales Wissen und Netzwerk einbringen, um die globale Strategie von PIMCO zu unterstützen und voranzutreiben. Darüber hinaus wird er als strategischer Berater für viele der Top-Kunden von PIMCO auf der ganzen Welt tätig sein. Dazu zählen öffentliche und private Pensionsfonds, Unternehmen, Staatsfonds, Single Family Offices, Regierungen, Stiftungen und viele andere. Er wird eng mit den Kundenmanagement-Teams von PIMCO und der Führungsspitze des Unternehmens zusammenarbeiten, darunter Tom Otterbein, Leiter der Managementgruppe für institutionelle Kunden von PIMCO in Amerika, Craig Dawson, Leiter von PIMCO Europe, Middle East and Africa, und Kim Stafford, Leiter von PIMCO Asia-Pacific.

"Ich kenne John persönlich und beruflich seit 20 Jahren und bewundere seine beneidenswerte Breite an Erfahrung, Fachwissen, Integrität, Weisheit und Beziehungen sehr. Er ist ein echter Staatsmann in der Welt der globalen Finanzen", sagte Herr Roman. "Einer der beständigsten Werte von PIMCO ist, unseren Kunden aufschlussreiche Beratung zu bieten. Johns einzigartige, kraftvolle Perspektive und Erfahrung - kombiniert mit unseren hervorragenden Führungskräften und Teams im Kundenmanagement - wird beim weiteren Ausbau unseres globalen Geschäfts von unschätzbarem Wert sein."

"Ich habe seit langem enormen Respekt und Bewunderung für den Scharfsinn im Anlagebereich, die kontinuierliche Kundenorientierung von PIMCO und die wichtige Rolle, die das Unternehmen in der Weltwirtschaft spielt," sagte Herr Studzinski. "Ich bin sehr erfreut über die Dynamik von PIMCO unter der Führung von Herrn Roman und Herrn Ivascyn und freue mich darauf, zum weiteren Fortschritt und Erfolg des Unternehmens beizutragen."

Über John Studzinski

Bevor er zu PIMCO kam, war Herr Studzinski Vice Chairman für Investor Relations und Business Development und Senior Managing Director der Blackstone Group. Er war verantwortlich für die Beziehungen zu staatlichen und institutionellen Investoren und beriet große, einflussreiche Familienkapitalpools in Bezug auf Anlagestrategien. Darüber hinaus war er Leiter des europäischen Investmentbankings bei Morgan Stanley und stellvertretender Vorsitzender von Morgan Stanley International und war maßgeblich am Aufbau der Investmentbanking-Abteilung der HSBC Group beteiligt, wo er auch Mitglied des Konzernvorstands der Bank war.

Neben seiner Karriere in der Finanzbranche hat sich Herr Studzinski unermüdlich für humanitäre Zwecke eingesetzt, die die Rechte und die Würde von Menschen weltweit verteidigen. Er ist Vorsitzender der Initiative "Business Against Modern Slavery" der britischen Premierministerin, Mitbegründer und Vorsitzender der Arise Foundation, die mit lokalen Netzwerken zusammenarbeitet, um dem Menschenhandel ein Ende zu setzen, und stellvertretender Vorsitzender der Organisation Human Rights Watch. Er ist außerdem Gründer und Vorsitzender der Genesis Foundation, einer in Großbritannien ansässigen gemeinnützigen Stiftung, die die Karrieren herausragender junger Künstler fördert.

Herr Studzinski hält auch die päpstlichen Ehren eines Ritters des Gregoriusordens und eines Knight Commanders von St. Silvester und wurde auf der Neujahrs-Ehrenliste der Königin von England im Jahr 2008 aufgrund seiner Verdienste im Bereich der Künste und Wohltätigkeit als Kommandant des Britischen Empire (CBE) ernannt.

Über PIMCO

PIMCO ist eine der weltweit führenden Rentenfonds-Vermögensverwaltungsgesellschaften. Bei unserer Gründung im Jahr 1971 in Newport Beach, Kalifornien (USA), hat PIMCO Anlegern einen Total-Return-Ansatz für festverzinsliche Anlagen vorgestellt. In den über 45 Jahren, die seither vergangen sind, haben wir immer wieder Innovation und Fachwissen in unsere Partnerschaft mit Kunden eingebracht, die nach den besten Anlagelösungen suchen. Heute verfügen wir über Büros auf der ganzen Welt und haben 2.150 Fachkräfte, die für einen einzigen Zweck vereint sind: die Schaffung von Möglichkeiten für Anleger in jeder Umgebung. PIMCO gehört der Allianz S.E., einem führenden, weltweit tätigen diversifizierten Finanzdienstleister.

Mit Ausnahme der in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen und Erörterungen stellen Aussagen in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Diese Aussagen können eine Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich der Performance der Finanzmärkte, der Anlageperformance der von PIMCO gesponserten Anlageprodukte und separat verwalteten Konten, allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, zukünftiger Übernahmen, Wettbewerbsbedingungen und Regierungsvorschriften, einschließlich Änderungen der Steuergesetze. Leser sollten solche Faktoren sorgfältig berücksichtigen. Darüber treffen solche zukunftsgerichteten Aussagen nur an dem Tag zu, an dem sie gemacht werden. PIMCO übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum solcher Aussagen widerzuspiegeln.

