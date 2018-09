Der irische Billigflieger hat um Bedenkzeit bis Ende der Woche gebeten. Allerdings sei bisher kein weiterer Verhandlungstermin vereinbart worden.

In den Tarifverhandlungen für rund 1000 Ryanair-Flugbegleiter in Deutschland zeichnet sich weiter keine Einigung ab. Auch die zweite Verhandlungsrunde mit dem irischen Billigflieger sei ohne Ergebnis verlaufen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mit.

Ryanair habe um Bedenkzeit bis Ende der Woche gebeten, ein nächster Verhandlungstermin sei bisher nicht vereinbart worden. Verdi werde sich in den nächsten Tagen mit den internationalen Gewerkschafts-Partnern über das weitere Vorgehen beraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...