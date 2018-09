Betroffen ist nach Angaben des Unternehmens ausgerechnet der schwergewichtige Verkaufsschlager F-150. Konkret umfasst der Rückruf zwei Modellvarianten mit Baujahren zwischen 2014 und 2018, wie Ford am Donnerstag mitteilte. Dem Hersteller zufolge besteht beim Anlegen der Sicherheitsgurte an den Vordersitzen in einigen Fällen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...