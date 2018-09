Unternehmen verpflichtet sich Strategie der grünen Produktion



Xining, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führender Autohersteller organisierte im Rahmen seines laufenden Feuchtgebiets-Botschafterprogramms ("das Programm") eine zweite Fahrt in das Nationale Naturschutzgebiet (SNNR). Ein Team von 25 Feuchtgebietsbotschaftern begab sich weit in die Hoh Xil-Region hinein, um eine Biodiversitätsuntersuchung der Plateau-Arten durchzuführen und weiterhin den ökologischen Schutzbau des Sanjiangyuan-Nationalparks zu unterstützen.



GAC Motor versorgt das SNNR seit Programmbeginn 2017 mittels Verpflegung und Förderung. Im Juli lieferte das erste Botschafter-Team 20 GS8 SUVs, um die täglichen Arbeiten im SNNR zu unterstützen. Bei ihrem letzten Besuch stellten die Botschafter kostenlos Verpflegung für die Schutzstation Sonam Dargye in Hoh Xil zur Verfügung. Dies ist die fünfte Fahrt in das SNNR seit Programmbeginn.



Am Morgen des 30. Augusts erreichten Freiwillige die nationale Naturschutzverwaltung Qinghai Hoh Xil zu Studien- und Austauschzwecken. Später besuchten diese das Qinghai-Hoh-Salzseemuseum um ein tieferes Verständnis des ökologischen Zustands des Hoh Xil Schutzgebiets und seiner Besonderheiten zu erhalten. Verschiedene ökologische Schutzmaßnahmen wie die Erkundung vor Ort, die Lieferung von Materialien, die Beobachtung von tibetischen Antilopen und die Wasserentnahme an der Quelle wurden entsprechend den Voraussetzungen im Naturschutzgebietes eingeleitet. Am 31. August erreichten die Feuchtgebietsbotschafter von GAC Motor die Schutzstation Sonam Dargye und stellten Ausrüstung für die Bergwacht wie Zelte, Uniformen, Seilwinden und anderes Zubehör, das zu einer besseren und effizienteren Arbeit der Bergwacht beitragen soll, zur Verfügung.



Wie es der Geschäftsleiter von GAC Motor, Yu Jun, ausdrückte, habe GAC Motor als chinesische Automarke mit einem hohen Maß an nationalem Stolz und Sendungsbewusstsein gehandelt, die Errichtung des Nationalparks Sanjiangyuan aktiv unterstützt und große Anstrengungen zum Bau einer nationalen ökologischen Sicherheitsbarriere unternommen. Durch die Organisation dieser Fahrt stärke GAC Motor das Verantwortungsbewusstsein der Freiwilligen, denen das Unternehmen den Besuch von Hoh Xil ermöglichte, wodurch sie vor Ort die empfindliche Umwelt erleben und den Wert natürlicher Ressourcen erkennen konnten.



Die grüne Strategie von GAC Motor zeigt sich auch in jedem Aspekt der täglichen Arbeit in dem Unternehmen. GAC Motor setzt in allen Produktionsvorgängen grüne und nachhaltige Technologien ein. GAC Motor hat eine ökologische Fabrik der Weltklasse sowie ein System zur Fahrzeugproduktion errichtet, das grün, energiesparend und umweltschonend ist, und hat erfolgreich eine Marke geschaffen, die in seiner umfassenden, ausgeglichenen Entwicklung als chinesisches Modell dienen kann. Durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien eliminiert GAC Motor schädliche Substanzen und Staub in den Fabrikausstößen und trägt damit zur Reduzierung der Verschmutzung der Atmosphäre bei. Um Lärmauswirkungen auf Umwelt und Mensch zu verringern, arbeitet das Unternehmen in einer vollständig geschlossenen Produktionslinie und minimiert so nicht nur Lärm sondern auch die Absonderung von Staub. Damit ist es das erste chinesische Unternehmen, dem die Goldmedaille C-ECAP zur Evaluierung chinesischer Öko-Autos verliehen wird.



Als sozial verantwortlicher Autohersteller verpflichtet sich GAC Motor, soziale Verantwortung zu übernehmen und an Projekten, die dem Gemeinwohl dienen, teilzunehmen, um ein angenehmes Leben der Mobilität für die Kunden zu schaffen.



Informationen zu GAC Motor



Die im Jahr 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500 Unternehmen auf Platz 238 rangiert. Das Unternehmen entwickelt und fertigt hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor steht nun seit fünf Jahren in Folge an erster Stelle unter allen chinesischen Marken in der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific und demonstriert damit die qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens von der innovativen Forschung und Entwicklung (F&E) über die Fertigung bis hin zur Lieferkette, dem Vertrieb und den Serviceleistungen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:



Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor



OTS: GAC MOTOR newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113806 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113806.rss2



Pressekontakt:



Sukie Wong +86-186-8058-2829 GACMotor@126.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739379/GAC_Motor_GS8.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739378/GAC_Motor_Sonam_Dargye.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739377/Tibetan_antelope_Hol_Xil.jpg