Der US-Pharmakonzern nimmt mit dem Schritt bis zu 1,45 Milliarden Dollar ein. Eli Lilly will sich so stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

Die Tierarzneisparte des US-Pharmakonzerns Eli Lilly will bei ihrem Börsengang bis zu 1,45 Milliarden Dollar frisches Kapital einsammeln. Ausgegeben werden sollen fast 63 Millionen Aktien zu einem Preis von 20 bis 23 Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Am oberen Ende der Spanne würde die Tierarzneisparte mit dem Namen Elanco Animal mit rund acht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...