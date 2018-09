Wirecard hat die Commerzbank verdrängt. Stolz mache ihn der Dax-Aufstieg weniger, sagt der Vorstandschef, er sei längst nicht am Ziel.

Der Finanztechnologie- und Bankkonzern Wirecard sieht seinen Aufstieg in die erste deutsche Börsenliga mit demonstrativer Gelassenheit. "Der Einzug in den Dax ist für uns nur ein Zwischenschritt", sagte Vorstandschef und Großaktionär Markus Braun der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag am Firmensitz in Aschheim bei München.

Der erst 19 Jahre alte Online-Zahlungsabwickler verdrängt die traditionsreiche Commerzbank aus dem Leitindex. Von Stolz darüber wollte Braun nicht sprechen. "Stolz ist so ein Thema der Rückschau. Wir schauen sehr stark in die Gegenwart und nach vorne."

Das Umsatz- und Gewinnwachstum von Wirecard werde sich noch beschleunigen, bekräftigte der Konzernchef. "Ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre an Wachstumsdynamik die letzten zehn Jahre bei weitem in den Schatten stellen werden." Der jüngsten Mittelfristprognose ...

