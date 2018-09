Der Hype um Kryptowährungen hat in den letzten Monaten sichtlich abgenommen. Während im abgelaufenen Jahr der Bitcoin zum US-Dollar auf ein Verlaufshoch von rund 20.000 US-Dollar zulegen konnte, stellte sich ab Dezember eine deutliche Abkühlung ein und drückte die Notierungen bis Anfang Februar dieses Jahres auf ein Verlaufstief von 5.873 US-Dollar wieder abwärts. Anschließend startete eine Stabilisierungsphase oberhalb dieses Niveaus, dabei wurden jedoch immer kleinere Zwischenhochs erreicht. Daher lässt sich das Kursgeschehen zumindest seit Februar dieses Jahres in einem fallenden Dreieck eingrenzen, das in der Charttechnik stellvertretend für eine bärische Formation steht. Dabei muten die tausend US-Dollar Kursverlust aus den letzten beiden Tagen recht viel an. Mittelfristige Verkaufssignale sind aber noch nicht ableitbar, könnten bei einer fortgesetzten Schwäche jedoch bald auftreten und die Digitalwährung ...

