DAX - Erholung startet an der 12.000er Marke

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Die DAX bestätigte in den vergangenen drei Tagen die bärische Einschätzung vom Dienstag: "Unterhalb von 12.280 Punkten wird es hingegen ziemlich schnell sehr finster für die Bullen. In dem Falle wären weitere 300 Punkte drin auf der Unterseite." Heute kurz nach der Eröffnung fiel der Index unter die 12.000 Punkte Marke und erreichte damit das gestern angesprochene Kursziel auf der Unterseite.

Ausgehend von der 11.990er Marke sehen wir in den vergangenen Stunden eine erste kräftige Erholungsrally. Nach den gut 400 Punkten Abwärtsstrecke haben sich die Bären auch einmal eine Verschnaufpause verdient.

Ob das jetzt der Beginn einer größeren Erholungsstrecke Richtung 12.250 Punkte wird könnte sich bereits im Bereich 12.100/20 Punkte entscheiden. Wird dieser Bereich überwunden entsteht weiteres Aufwärtspotenzial, ein direktes Abprallen dürfte einen Re-Test der 12.000er Marke nach sich ziehen.

Neue Verkaufssignale entstehen erst unterhalb von 12.000 Punkten, bis dahin wird eine technische Erholung im Abwärtsimpuls präferiert.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2018 -06.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 01.09.2013 -06.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

