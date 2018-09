Mit Tim Albrecht verliert die Deutsche-Bank-Fondsgesellschaft innerhalb kurzer Zeit den nächsten Topmanager. Die Nachfolger müssen zeigen, dass sie mehr als Notlösungen sind. Es geht um 15 Milliarden Euro Anlegergeld.

Wieder ein Starfondsmanager weniger bei der Deutsch-Bank-Tochter DWS. Das tut nicht nur den Aktionären der DWS Group weh, die seit dem Börsengang in diesem Jahr einen Verlust von 22 Prozent mit dem Papier erzielten. Das belastet auch die ohnehin getrübte Stimmung in dem Haus und Anleger in Milliardenfonds wie DWS Aktien Strategie Deutschland oder DWS Investa sollten künftig die Leistung der neuen Manager aufmerksam beobachten.

Lange war die DWS der Stolz im heimischen Fondsgeschäft, wie es die Deutsche Bank im Bankgeschäft war. Bei beiden ist der Lack ab. Das Fondsgeschäft in Deutschland hatte international zwar nie den Rang, den die heimische Autobranche oder der Maschinenbau am Weltmarkt hatten. Aber die DWS konnte mit guten Fonds und guten Managern noch einigermaßen den angelsächsischen Konkurrenten das Wasser reichen. Ihre Fondsmanager waren für klare Statements zum Aktienmarkt und zu Unternehmen bekannt.

Aushängeschild waren zuletzt vor allem die Deutschlandfonds. Mit "Heimstärke" hat die DWS erst kürzlich noch für diese Fonds geworben. Doch jetzt verlässt ein weiterer Starmanager, der diesem Bereich zu seinem guten Ruf verholfen hat, das Haus. Seit dem Jahr 2000 war Tim Albrecht bei der DWS und hat sich mit der guten Performance seiner Fonds einen Namen gemacht. ...

