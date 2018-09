Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Infrastructures (LIFE) (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Der Monat Juli sei abgesehen von den periodisch wiederkehrenden geopolitischen Problemen von der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse der meisten Infrastrukturunternehmen gekennzeichnet gewesen. Die Berichtssaison habe erneut gezeigt, dass der von einer soliden wirtschaftlichen Dynamik gestützte Sektor unverändert widerstandsfähig sei. Dies könne man an den Daten zum Verkehrsaufkommen im 2. Quartal ablesen: Bei Vinci Autoroutes betrage die Steigerung 2,5%, während APRR, das Autobahnnetz von Eiffage, mit einem Plus von 4,5% aufwarten könne. ...

