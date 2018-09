Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der BNP Paribas mit einem Kursziel von 79 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Trennung von weiteren Anteilen an First Hawaiian stütze das Vertrauen in die Dividende der französischen Großbank, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag von BNP-Papieren resultiere immerhin aus der im Branchenvergleich relativ dünnen Kapitaldecke./ag/zb Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-09-06/16:12

ISIN: FR0000131104