BERLIN (Dow Jones)--Nach der provokanten Äußerung von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer, die Migration sei die Mutter aller Probleme, hat sich die Union um Schadensbegrenzung bemüht. Seehofer habe "Mutter aller Probleme in dem Zusammenhang genannt, dass er gesagt hat, wir haben natürlich bei der Frage der Migration eine gespaltene Gesellschaft", erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, am Donnerstag in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, sie gebrauche eine andere Sprache.

Müller sagte vor einer Vorstandsklausurtagung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, das Thema Migration beschäftige nach wie vor einen Großteil der Menschen in Deutschland. Das könne niemand bestreiten. "Und wir haben auch durch dieses Thema eine veränderte Parteienlandschaft", erklärte er. Deswegen habe die CSU das Thema noch einmal als große Herausforderung adressiert. Seine Partei werde daran weiterarbeiten. Verloren gegangenes Vertrauen müsse zurückgewonnen werden."

Ordnung muss sein

Es gebe eine "ganze Reihe von Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben", sagte Müller, und nannte als ein Beispiel die Digitalisierung. "Aber wir haben eben auch das Thema Flüchtlinge, das Thema Migration, und wir sind hier angetreten, die Migration zu ordnen, zu steuern und zu reduzieren." Politik müsse eine Antwort finden. "Durch Verschweigen dieses Themas und das Nichtansprechen dieses Themas werden am Ende nur die profitieren, die eine vermeintliche Alternative stellen und vermeintlich leichte Antworten haben".

Merkel erklärte im RTL-Sommerinterview zu Seehofers Äußerung: "Ich sage das anders. Ich sage, die Migrationsfrage stellt uns vor Herausforderungen." Dabei gebe es Probleme, aber auch Erfolge.

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer sagte, natürlich bleibe die Steuerung, Ordnung und Reduzierung der Zuwanderung eine wichtige Aufgabe. Darüber hinaus werde die Migration weltweit ein Problem bleiben, mit dem man europäisch und natürlich auch national umgehen müsse. Seehofer habe deshalb zu Recht darauf hingewiesen, dass die Migration "eine der größten Herausforderungen ist, mit der wir uns beschäftigen müssen."

Für die SPD erklärte die Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles, wenn Seehofer von der Mutter aller Probleme spreche, "meint er in Wahrheit Frau Merkel". Die CSU heize den unionsinternen Streit des Sommers wieder an. "Das muss aufhören! Die Regierung hat den Auftrag, Probleme zu lösen", forderte Nahles. Für ihre Partei sei klar: "Die Mutter aller Lösungen ist der soziale Zusammenhalt aller Menschen in unserem Land!" Dafür stehe die SPD.

Merkel gegen "Spurwechsel"

Zur Debatte über ein Fachkräftezuwanderungsgesetz sagte Merkel, für die Union sei es wichtig, "dass damit auch wirklich ein Arbeitsplatz verbunden ist, also dass man weiß, welchen Arbeitsplatz man einnehmen möchte." Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme dürfe es nicht geben.

Den sogenannten Spurwechsel lehnte Merkel ab. "Ich finde das Wort grob verwirrend. Das heißt ja, du musst hier herkommen und wenn du einen Arbeitsplatz findest, kannst du hier auch bleiben, egal ob die Gründe, warum du gekommen bist, mit Hilfe eines Schleusers, eines Schleppers, zu einem dauerhaften Aufenthalt berechtigen." Wenn diese Botschaft in die Welt gehe, dann sei das "ganz falsch".

Müller sagte zu dem Thema, es gebe klare Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Jetzt sei "die SPD gefordert, dafür zu sorgen, dass das, was wir vereinbart haben, auch tatsächlich umgesetzt werden kann." Die Führung der Sozialdemokraten wäre jetzt "gut beraten, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, dafür zu sorgen, dass alle Landesverbände und alle Regierungen, an denen die SPD beteiligt ist, sich ihren Verantwortungen bewusst werden und dann im Bundesrat schlussendlich diesem Gesetz auch zustimmen werden."

September 06, 2018 09:44 ET (13:44 GMT)

