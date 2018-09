Nachdem eine neue Personalie bei Montego Resources kürzlich zu einem wahren Kursfeuerwerk führte, ist in den Titel derzeit wieder etwas Ruhe eingekehrt. Bei dem Unternehmen versammeln sich jetzt einige der höchst angesehenen Vertreter der Branche, was für die Zukunft natürlich auf so einiges hoffen lässt. Für den Moment bleibt die Aktie vergleichsweise stabil bei einem Kurs von 0,15 Euro.

Damit ist das 52-Wochen-Hoch bei 0,37 Euro zwar noch ein gutes Stück entfernt, im Monatsvergleich hat sich ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...