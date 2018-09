Bei der Aktie von Evotec sind derzeit keine größeren Überraschungen zu beobachten. Am Donnerstag blicken Anleger auf deutliche Verluste, schon am Morgen geht es um rund fünf Prozent abwärts. Eine solche Entwicklung war aber zu erwarten. Kürzlich konnte Evotec ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen und sich bis auf 23,35 Euro steigern. Darauf folgte genau das, was bei dem Titel schon häufiger zu beobachten war.

Gewinnmitnahmen setzen den Kurs nun spürbar unter Druck. Langfristig bleibt der Aufwärtstrend ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...