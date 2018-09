Der Bitcoin erlebt derzeit einen massiven Wertverlust. Schon am Mittwoch stürzte die Kryptowährung um mehr als fünf Prozent in die Tiefe, am Donnerstag setzte sich die schlechte Stimmung im morgendlichen Handel fort und es ging um weitere vier Prozent gen Süden. Auch andere Kryptowährungen verlieren gleichzeitig enorm an Wert. Was genau zu dem Ausverkauf führt, darüber sind die Experten sich nicht ganz sicher.

Unter anderem könnte das Streben von Anlegern nach sicheren Anlagen dazu führen, ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...