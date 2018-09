BERLIN (Dow Jones)--Knapp zwei Wochen vor der Wahl des Fraktionsvorsitzenden ist die Union im Bundestag angesichts einer sich abzeichnenden Kampfkandidatur demonstrativ um Ruhe in ihren Reihen bemüht. Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer wies am Donnerstag zu Beginn einer Vorstandsklausur lediglich auf die Fakten hin. Amtsinhaber Volker Kauder habe erklärt, dass er sich am 25. September der Wiederwahl zum Fraktionsvorsitzenden stelle. "Wir alle haben ja auch zur Kenntnis genommen, dass der Kollege Brinkhaus ebenfalls Interesse daran hat", sagte Grosse-Brömer. Er habe mit Brinkhaus über dessen Kandidatur "persönlich noch nicht gesprochen".

Unions-Fraktionsvize Brinkhaus geht indes zuversichtlich in das Rennen um den Fraktionsvorsitz. "Ich habe sehr, sehr gute Rückmeldungen erhalten, nicht nur aus der Fraktion, sondern auch von der Basis", sagte der CDU-Abgeordnete der Nachrichtenagentur AFP. Seine Bewerbung sieht Brinkhaus als "Alternativangebot" an die Fraktionsmitglieder, damit diese sich zwischen zwei Kandidaten entscheiden könnten. "Mir ist es wichtig, dass wir neue Impulse setzen in der Fraktion für die nächsten drei Jahre", sagte der Abgeordnete aus dem ostwestfälischen Gütersloh.

