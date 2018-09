IRW-PRESS: White Gold Corp.: White Gold macht neue hochgradige Goldentdeckung im Streichen der Lagerstätte Golden Saddle einschließlich 20,64 g/t Au über 6,1m und 5,02 g/t Au über 13,2m auf Ziel Ryans Showing auf der Liegenschaft White Gold, Yukon

White Gold macht neue hochgradige Goldentdeckung im Streichen der Lagerstätte Golden Saddle einschließlich 20,64 g/t Au über 6,1m und 5,02 g/t Au über 13,2m auf Ziel Ryans Showing auf der Liegenschaft White Gold, Yukon

White Gold Corp. (TSX.V: WGO, OTC - Nasdaq Intl: WHGOF, FRA: 29W) (das Unternehmen") berichtet, dass in mehreren Bohrungen im Zielgebiet Ryans Showing in geringen Tiefen eine hochgradige Goldvererzung entdeckt wurde. Das Zielgebiet liegt im Streichen der Flaggschiff-Liegenschaft des Unternehmens White Gold 2km westlich. Die Bohrungen wurden mittels RC-Verfahren (Reverse Circulation, Rückspülbohrungen) niedergebracht, das vom Unternehmen für kurze Bohrungen eingesetzt wird. Bohrungen bis zu 200m sind kostengünstiger als die herkömmliche Exploration. Die Bohrungen waren Teil des 14.500m umfassenden Bohrprogramms mit Fokus auf die Erweiterung der auf der Liegenschaft White Gold bestehenden Goldressource. Dieses Programm umfasst die Erweiterung der Lagerstätte Golden Saddle sowie die Exploration in der Nähe liegender Ziele wie z. B. Ryans Showing. Ein Kernbohrgerät wird zum Entdeckungsort transportiert, um weitere Explorationsarbeiten durchzuführen. Die Pressemitteilung begleitende Abbildungen finden Sie unter: http://whitegoldcorp.ca/investors/exploration-highlights/.

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:

- Entdeckungsbohrung WHTRYN18RC0001 traf auf 20,64 g/t über 6,10m ab 83,82m Tiefe. Einzelne Analysenergebnisse reichen von 7,07 g/t bis 39,8 g/t Au.

- WHTRYN18RC0002 traf auf 5,02 g/t Au über 13,17 ab 121,92m Tiefe einschließlich 9,25 g/t Au über 4,57m ab 123,44m Tiefe 100m westlich der Entdeckungsbohrung.

- Die neu entdeckte Zone steht mit einer Ost-West-orientierten nach Norden einfallenden Struktur in Zusammenhang, wie in den Lidar-Abbildungen, DIGHEM und IP-Widerstandsmessungen zu sehen ist. Die Struktur ist im Streichen und zur Tiefe offen und zeigt das Potenzial für mehrere vererzte Strukturen.

- Die Entdeckung liegt auf einer 800m x 115m großen Bodenanomalie mit Gehalten von Spuren bis zu 1.576 ppb Au im Streichen mit Golden Saddle. Das Gebiet zwischen Ryans Showing und Golden Saddle wurde bisher nicht erkundet.

- Eine historische Bohrung(1) in dem Gebiet (WGRS11D0003), die subparallel zum tektonischen Trend niedergebracht wurde, lieferte 6,34 g/t Au über 6,56m ab 159,44m Tiefe.

- Das Unternehmen setzt die Überprüfung ähnlicher Ziele als Teil des Programms fort, das zur Erweiterung der auf der Liegenschaft White Gold bestehenden Ressource konzipiert wurde.

Wir sind von der Entdeckung einer signifikanten neuen hochgradigen Goldzone 2km von Golden Saddle sehr begeistert. Wir haben das Potenzial der Satellitenlagerstätten nahe Golden Saddle erkannt, was das Potenzial für eine beachtliche Größenerweiterung der Ressource des Unternehmens haben würde, sagte Jodie Gibson, VP Exploration des Unternehmens. Dies ist eines der vielen vielversprechenden Ziele auf der Liegenschaft White Gold, die dieses Jahr überprüft wurden und wir freuen uns zu gegebener Zeit auf weitere Ergebnisse.

Ziel Ryans Showing, Liegenschaft White Gold

Ryans Showing liegt ungefähr 2km westlich der Lagerstätte Golden Saddle auf der Liegenschaft White Gold und umfasst Goldanomalien in den Böden (Spuren bis 1.576 ppb Au) in Zusammenhang mit einer ausgeprägten Ost-West-orientierten nach Norden einfallenden Struktur, die in Lidar-Abbildungen, DIGHEM und IP-Widerstandsmessungen sichtbar ist. Eine historische Bohrung(1) in dem Gebiet (WGRS11D0003), die subparallel zum tektonischen Trend ungefähr 200m nordwestlich der Bohrung WHTRYN18RC0001 niedergebracht wurde, lieferte 6,34 g/t Au über 6,56m ab 159,44m Tiefe. Dies deutet das Potenzial für eine hochgradige Vererzung in dem Gebiet an, was durch die Bohrungen WHTRYN18RC0001 und WHTRYN18RC0002 bestätigt wurde. Das Gebiet, das im Streichen zwischen der Lagerstätte Golden Saddle und Ryans Showing liegt, wurde in der Vergangenheit nicht untersucht. Im Jahr 2018 hat das Unternehmen einige zusätzliche Explorationsarbeiten im Streichen durchgeführt und die Ergebnisse werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Entdeckungsbohrungen

In diesem Jahr wurden auf Ryans Showing vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 681,22m niedergebracht. WHTRYN18RC0001 lieferte 20,64 g/t über 6,10m ab 83,82m Tiefe, wobei einzelne Analysenergebnisse von 7,07 g/t bis 39,8 g/t Au reichen. WHTRYN18RC0002 liegt 100m westlich von WHTRYN18RC0001 und traf auf 5,02 g/t Au über 13,17 ab 121,92m Tiefe einschließlich 9,25 g/t Au über 4,57m ab 123,44m Tiefe. Die aktuelle geologische Interpretation deutet an, dass keine der Bohrungen WHTRYN18RC0003 und 004, die ungefähr 150m west- bis nordwestlich von WHTRYN18RC0002, tief genug niedergebracht wurden, um die vererzte(n) Struktur(en) zu durchteufen. Die berichteten RC-Bohrungen wurden mit einem Azimut von 1800 und einem Neigungswinkel von -600 niedergebracht.

Auf dem Ziel sind Nachfolge-Kernbohrungen geplant, die im Laufe der Saison 2018 beginnen werden.

Signifikante Bohrergebnisse aus Ryans Showing sind in folgender Tabelle detailliert aufgeführt.

Bohrung ZielgebiVon (Bis (AbschAu(g

et m) m) nitt /t)

(m)

WHTRYN18RC0001 Ryan's 83,8289,916,09620,6

Showing 6 4

WHTRYN18RC0002 Ryan's 121,9135,613,175,02

Showing2 36 16

einschließlich 123,4128,04,5729,25

44 16

Zurzeit gibt es keine ausreichenden Informationen, um zum jetzigen Zeitpunkt die wahre Mächtigkeit der Vererzung abzuschätzen.

Die Liegenschaft White Gold liegt 95km südlich von Dawson City, yukon. Die 1.792 Claims der Liegenschaft, die insgesamt 34.951 Hektar umfassen, befinden sich zu 100% im besitz des Unternehmens. Die Liegenschaft verfügt über eine Landebahn, Zugang mittels Binnenschiffe und ein vollständiges betriebsbereites Camp für 100 Personen. Das Projekt Yukon Resource Gateway, das von der Bundesregierung und der Regierung des Yukon Territory finanziert wird, wird einen ganzjährigen Straßenzugang zur Liegenschaft bieten.

(1) Veröffentlicht im unabhängigen technischen Bericht für das Projekt White Gold Project, Dawson Range, Yukon, Kanada von Gilles Arseneau, P.Geo., datiert den 15. September 2017, erhältlich bei SEDAR.

Über White Gold Corp.

Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 10.606 Quarz-Claims auf 30 Liegenschaften mit einer Fläche von 390.000 Hektar, was ungefähr 40% des White Gold District im Yukon entspricht. Die Flaggschiff-Liegenschaft des Unternehmens besitzt eine Mineralressource von 960.970 Unzen (Kategorie angezeigt) bei einem Gehalt von 2,43 g/t Gold und 262.220 Unzen (Kategorie geschlussfolgert) bei einem Gehalt von 1,70 g/t Gold. Dies wurde im technischen Bericht mit dem Titel Independent Technical Report for the White Gold Project, Dawson Range, Yukon, Canada, datiert den 5. März 2018, aufgeführt und der Bericht wurde unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR eingereicht. Es ist ebenfalls bekannt, dass sich die Vererzung auf Golden Saddle und Arc über die Grenzen der aktuellen Ressourcenschätzung hinaus erstreckt. Regionale Explorationsarbeiten haben ebenfalls mehrere andere aussichtsreiche Ziele auf den Claim-Paketen des Unternehmens generiert, die an beachtliche Goldentdeckungen grenzen einschließlich des Projekts Coffee im Besitz der Goldcorp Inc. (veröffentlichte erkundete und angezeigte Goldressource von 4,1 Mio. Unzen) und des Projekts Casino der Western Copper and Gold (veröffentlichte nachgewiesene und vermutete Vorräte von 8,9 Mio. Unzen Gold und 4,5 Mrd. Pfund Kupfer). Das Unternehmen hat einen umfangreichen Explorationsplan zur weiteren Erkundung seiner Liegenschaften umrissen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.whitegoldcorp.ca.

QA/QC

Die analytischen Arbeiten für das Programm 2018 wurden von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd., ein international anerkannter Anbieter analytischer Dienstleistungen, in ihrem Labor in Vancouver, British Columbia, durchgeführt. Die Probenvorbereitung wurde in ihrer Einrichtung in Whitehorse, Yukon, durchgeführt. Alle Proben der GT Probe, RAB-, RC- und Kernbohrungen wurden mittels Verfahren PRP70-250 (zerkleinern, aufteilen und pulverisieren von 250 Gramm auf 200 Mesh) aufbereitet und analysiert mittels Verfahren FA430 (Brandprobe einer 30-Gramm-Einwaage mit anschließender AAS-Analyse) und AQ200 (lösen von 0,5 Gramm in Königswasser mit anschließender ICP-MS-Analyse). Proben mit einem Goldgehalt von über 10 g/t Au wurden erneut analysiert mittels FA530 (Brandprobe einer 30-Gramm-Einwaage mit gravimetrischer Untersuchung). Die Verwendung von Metallsieben kann ebenfalls bei grobkörniger Goldvererzung zum Einsatz kommen (FS600).

Die Arbeiten wurden unter Verwendung standardmäßiger Branchenpraktiken durchgeführt einschließlich eines Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramms (QA/QC, Quality Assurance/Quality Control), das die regelmäßige Zugabe zertifizierter Standards und Leerproben in den Probenstrom vorsieht. Eine qualifizierte Person hat keine signifikanten QA/QC-Probleme während der Überprüfung der Daten festgestellt.

Qualifizierte Person

Jodie Gibson, P.Geo. und Vice President der Exploration des Unternehmens ist gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der gültigen kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen außer Aussagen von historischer Art sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Projektionen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage die Diskussionen hinsichtlich der Vorhersagen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Projektionen, Zielsetzungen, Annahmen, zukünftiger Ereignisse oder Leistungen (die oft aber nicht immer Worte verwenden wie z. B. erwarten, oder nicht erwarten, wird erwartet, vorhersehen oder nicht vorhersehen, planen, vorgeschlagen, budgetieren, geplant, vorhersagen, schätzen, glauben oder beabsichtigen oder Variationen solcher Worte und Phrasen oder Angaben bestimmter Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse können oder könnten, würden, dürften oder werden unternommen um aufzutreten oder um erreicht zu werden) sind keine Aussagen historischer Art und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: die erwarteten Vorteile für das Unternehmen und seine Aktionäre hinsichtlich der Zielsetzungen, der Ziele und Explorationsaktivitäten des Unternehmens, die durchgeführt und deren Durchführung auf den Liegenschaften White Gold geplant ist; zukünftiges Wachstumspotenzial des Unternehmens einschließlich, ob irgendeine Mineralressource gemäß NI 43-101 auf irgendeiner Liegenschaft des Unternehmens abgegrenzt wird; Explorationsergebnisse; und zukünftige Explorationspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt solcher Aussagen. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse könnten sich wesentlich unterscheiden, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren einschließen, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich unterscheiden von irgendwelchen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Solche Faktoren umfassen unter anderem: die erwarteten Vorteile für das Unternehmen hinsichtlich der Exploration, die auf den Liegenschaften White Gold durchgeführt wird und deren Durchführung vorgeschlagen wird; die vorläufige Art der metallurgischen Testergebnisse; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten einer zukünftigen Finanzierung, einschließlich der Finanzierung irgendwelcher Explorationsprogramme auf den Liegenschaften White Gold und auf den anderen Liegenschaften des Unternehmens; Risiken einer Geschäftsintegration; Fluktuationen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Fluktuationen an den Wertpapiermärkten; Fluktuationen der Spot- und Terminpreise von Gold, Silber, Buntmetallen oder bestimmter anderer Rohstoffe; Fluktuationen an den Währungsmärkten (wie z. B. des Wechselkurses kanadischen Dollar zum US-Dollar); Veränderungen in der nationalen und lokalen Regierung, Gesetzgebung, Steuerwesen, Kontrollen, Verordnungen und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und gefahren in Verbindung mit der Mineralexploration, Entwicklung und Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnlicher oder unerwarteter Formationsdruck, Stolleneinbrüche und Überflutungen); die Unfähigkeit den entsprechenden Versicherungsschutz zur Abdeckung der Risiken und Gefahren zu erhalten; die Präsenz von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen des Bergbaus erlassen könnten; Mitarbeiterbeziehungen; Beziehungen zu und Forderungen von lokalen Gemeinden und der indigenen Bevölkerung; Verfügbarkeit von Kostenerhöhungen in Verbindung mit Bergbau-Input und Arbeitskräften; die spekulative Art der Mineralexploration und Entwicklung (einschließlich der Risiken beim erhalt der notwendigen Lizenzen, Genehmigungen und Zustimmungen der Regierungsbehörden); die Unwahrscheinlichkeit, dass erkundete Liegenschaften letztendlich zu produzierenden Minen entwickelt werden; geologische Faktoren; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen oder zukünftigen Exploration; Veränderungen der Projektparameter, da Pläne fortlaufend bewertet werden; die Ergebnisse der Bodenproben sind vorläufiger Art und sind kein schlüssiger Beweis der Möglichkeit einer Lagerstätte; Rechtsanspruch auf Liegenschaften; und jene Faktoren beschrieben unter Risiken und Unsicherheiten in der neuesten Fassung der eingereichten Managements Discussion and Analysis. Obwohl zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung darauf basieren, von dem die Unternehmensleitung glaubt oder zu diesem Zeitpunkt glaubte, dass dies vernünftige Annahmen sind, so kann das Unternehmen den Aktionären nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen vereinbar sein werden, da es andere Faktoren geben könnte, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Folglich sollten sich die Leser nicht überübermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Informationen oder die materiellen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung dieser zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als korrekt herausstellen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen für eine freiwillige Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen außer es ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oderzusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44509

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44509&tr=1

