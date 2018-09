Nasdaq-100 - Der Rücklauf ist erfolgt

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index sollte gemäß der letzten Besprechungen fallen und seinen überkauften Zustand abbauen. Genau dies traf zu. Der Index geriet am Mittwoch deutlich unter Druck und setzte bis an das Ausbruchsniveau bei 7.511 Punkten zurück. Dort stabilisierten die Käufer den Index.

Die gestrige Tageskerze hat es in sich und weist klar bärischen Charakter auf. Um 7.500 Punkte ist der Index auf der anderen Seite sehr gut unterstützt. Bislang könnte man den Rücksetzer also nur als klassische Pullback-Bewegung an das Ausbruchsniveau bei 7.511 Punkten beschreiben. Daher wird der blaue Prognosepfeil auch zunächst beibehalten.

Mit Blick auf die bärische Mittwochskerze ist aber auch klar, dass die Bullen heute direkt zurückschlagen müssen, um weiteres Ungemach zu verhindern. Denn fällt der Nasdaq-100 unter 7.490 Punkte, könnte sich die Konsolidierung bis auf 7.370 Punkte ausdehnen. Auch läuft der Index dann Gefahr, den seit Frühjahr maßgeblichen Aufwärtstrend zu beenden. Ein formales Ende dieses Trends wäre unter 7.308 Punkten besiegelt.

Auf der Oberseite wäre noch ein Ziel bei 7.721 Punkten offen. Dieses direkt zu erreichen, wie ursprünglich eingezeichnet und geplant, stellt aufgrund der zunehmenden Schwäche der Techs aber ein schwieriges Unterfangen für die Käufer dar.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.06.2018 - 06.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2013 - 06.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9UY7 10,69 6.301 6,05 28.09.2018 NASDAQ-100 Index HX1XDT 7,09 6.720 9,12 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.09.2018; 14:54 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX3224 8,10 8.480 7,98 28.09.2018 NASDAQ-100 Index HX21AN 2,79 7.860 23,34 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.09.2018; 14:56 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Der Rücklauf ist erfolgt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).