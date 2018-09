Auf große Kurssprünge warten Marktbeobachter an der Wall Street auch am Donnerstag vergeblich. Die Aktie des LKW-Bauers Navistar jedoch ragt heraus.

Geopolitische Risiken belasten auch am Donnerstag das Geschehen an den US-amerikanischen Märkten. Wie schon an den Tagen zuvor wagen sich Anleger kaum aus der Deckung - Dow Jones und S&P 500 eröffneten nahezu unverändert, der Tech-Index Nasdaq hingegen mit leichten Abschlägen.

Noch immer gibt es große Unklarheiten über die künftigen Handelsbeziehungen der USA mit ihren Partnern Kanada und China. Neuverhandlungen der USA über das Freihandelsabkommen Nafta blieben bislang ohne Ergebnis.

Deutlich mehr beschäftigt Investoren der wieder aufflammende Handelsstreit mit China. Börsianer rechnen damit, dass US-Präsident Donald Trump Zölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängen wird. Gegenmaßnahmen der Regierung in Peking gelten ebenfalls als sicher. Trump erklärte am Mittwoch, dass auch hier Verhandlungen andauern würden.

Für Donnerstag angekündigte Arbeitsmarktdaten fielen zwar etwas schwächer aus als erwartet, entwickelten sich allerdings nicht zu einem nachhaltigen Problem. Die vom privaten Dienstleister ADP veröffentlichten Daten über den US-Arbeitsmarkt zeigten einen Stellenzuwachs ...

