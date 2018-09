Im Osten Russlands üben die Soldaten zusammen mit chinesischen und mongolischen Kräften. Die Nato plant Ende des Jahres ebenfalls ein großes Manöver.

Russland zeigt seine wiedererstarkte Militärmacht beim größten Manöver seit sowjetischen Zeiten 1981. Bei der Übung "Wostok" ("Osten") 2018 kommende Woche ist der Einsatz von 300.000 Soldaten, 36.000 Panzern, mehr als 1.000 Flugzeugen, Hubschraubern und Drohnen sowie von 80 Marineschiffen geplant.

Das Großmanöver in Sibirien und im Fernen Osten Russlands richte sich gegen kein anderes Land, sagte Generalstabschef Waleri Gerassimow am Donnerstag in Moskau. Die Übung finde statt in Übereinstimmung "mit unserer Militärdoktrin, die auf Verteidigung ausgerichtet ist", betonte er vor ausländischen Militärdiplomaten.

Trotzdem werden die Mengen an Soldaten und Material in international brenzliger Lage in Marsch gesetzt. In Syrien zeichnet sich eine Offensive der Regierungsarmee gegen die letzte Rebellenhochburg Idlib ab. Die Türkei, die USA und die EU-Staaten ...

