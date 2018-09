Integra Resources beginnt nun mit den metallurgischen Tests für das DeLamar Gold- und Silberprojekt. In der Vergangenheit fielen die Gewinnungsraten hier hoch aus. Zudem kündigte man eine PEA für 2019 an.

Test auf Heap Leach-Fähigkeit

Integra Resources (0,87 CAD | 0,55 Euro; CA45826T1030) kündigte heute an, mit den metallurgischen Tests auf seinem Gold- und Silberprojekt DeLamar zu starten. Mit den Laborarbeiten wurde das Unternehmen McClelland Laboratories aus Reno beauftragt. Dabei dürfte das Team um Vorstandschef George Salamis optimistisch auf die Ergebnisse blicken. Denn auf DeLamar wurden bereits in den vergangenen 125 immer wieder Edelmetalle abgebaut. Das Projekt liegt direkt im alten Mining Distrikt Owyhee County im Südwesten des US-Bundesstaats Idaho. Den wohl besten Orientierungspunkt bieten die Daten für die Jahre 1977 bis 1998, als hier zum letzten Mal kommerziell Gold und Silber abgebaut wurde. Die damalige Mühle verarbeitete insgesamt 11,686 Mio. Tonnen Material mit durchschnittlichen Graden von 1,17 g/t Gold und 87,1 g/t Silber. In den letzten 15 Produktionsjahren kam die Mühle auf sehr gute Gewinnunsgraten von 96,2 Prozent bei Gold und 79,5 Prozent bei Silber. Allerdings könnte es durchaus auch Abweichungen geben, denn damals wurde nur niedriggradiges ...

