Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Fraport mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 92 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Rallye im europäischen Infrastruktursektor sei nach sechs Jahren zum Stillstand gekommen, doch bleibe er für die Branche optimistisch, schrieb Analyst Nicolas Mora in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Qualitätswerte wie Aena und Flughafen Zürich zahle der Markt aktuell jedoch zu viel, der Experte zieht daher die Fraport-Aktie vor./tav/jha/ Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-09-06/16:36

ISIN: DE0005773303