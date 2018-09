Luzern - Kleinere und mittlere Unternehmen könnten für den Immobilienmarkt eine viel grössere Rolle spielen und Mieter heute leerstehender Räumlichkeiten sein. Dies zeigt der KMU Büromieter Monitor der Hochschule Luzern, Marktsituation, Nutzerbedürfnisse, Vermarktungs- und Vermietungsprozesse für KMU analysiert.

Im Gegensatz zu den Flächen- und Raumbedürfnissen grosser Dienstleistungsunternehmen ist das Segment der KMU zu wenig erforscht. Aber 580'000 Schweizer KMU, also 98% der Unternehmen, sind eine sehr grosse, wenn auch aufgrund ihrer Vielfältigkeit nicht einfache Nachfragegruppe für den Schweizer Immobilienmarkt. Doch die Anbieter wissen zu wenig über diese Kundengruppe. Deswegen nimmt der Leerstand bei Gross- und Kleinflächen weiter zu, während auf der anderen Seite KMU nach langer Suche suboptimale Büros mieten oder sich in lokalen Clustern selbst organisieren. Forscher des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern haben deshalb mit Praxisexperten von immoveris ag, immodea, Wincasa AG und ImmoCompass AG in einer Studie Marktsituation, Nutzerbedürfnisse, Vermarktungs- und Vermietungsprozesse der Kundengruppe der KMU untersucht.

Ineffizienz durch Informationsdefizite

In der Marktanalyse fällt auf, dass besonders die Kleinunternehmen mit Mietwünschen zwischen 150 und 750 Quadratmetern zwischen Stuhl und Bank ...

