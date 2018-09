Nach der Gewalttat von Chemnitz wird eine Verschärfung des Waffenrechts diskutiert. Die sächsische CDU fordert ein Stichwaffenverbot in Innenstädten.

Nach der Gewalttat von Chemnitz hat die CDU-Fraktion im sächsischen Landtag ein Messerverbot in deutschen Innenstädten gefordert. Als Lehre aus dem tragischen Tod eines Chemnitzers und aus Vorkommnissen in anderen deutschen Städten müsse das Waffenrecht verschärft werden, sagte Fraktionsvize Stephan Meyer am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...