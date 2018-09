RWE Aktiengesellschaft: DGAP-News: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf RWE Aktiengesellschaft: 06.09.2018 / 16:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 Mit der Bekanntmachung vom 23. Januar 2018 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission wurden die Rückkaufprogramme der RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, der RWE Generation UK plc und der RWE Technology UK Limited durch die RWE Aktiengesellschaft angekündigt. Im September 2018 hat die Computershare Trustees Limited als der unabhängige Treuhänder für die RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, die RWE Generation UK plc und die RWE Technology UK Limited insgesamt 457 Stück Aktien der RWE Aktiengesellschaft im Rahmen dieser Rückkaufprogramme erworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich GBP £20,076937. Insgesamt wurden im September 2018 Aktien zu einem Gesamtpreis von GBP 9.175,16 (ohne Nebenkosten) erworben. Der Erwerb der Aktien der RWE Aktiengesellschaft erfolgte ausschließlich über die Börse der Frankfurter Wertpapierbörse (XFRA). Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission sind auf der Internetseite der RWE Aktiengesellschaft (http://www.rwe.com/) im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht. 06.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft Altenessener Str. 35 45141 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201-5179 0 Fax: +49 (0)201-5179 5005 E-Mail: invest@rwe.com Internet: www.rwe.com ISIN: DE0007037129, DE0007037145, , Weitere ISINs von Fremdkapitalund Hybridanleihen sind unter http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-rela tions/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anlei- hen-im-ueberblick/, aufgelistet., WKN: 703712, 703714, , Weitere WKNs von Fremdkapitalund Hybridanleihen sind unter http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-rela tions/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anlei- hen-im-ueberblick/ aufgelistet. Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721401 06.09.2018

