Integration erleichtert globale MwSt.- und GST-Steuerkonformität

Vertex, Inc., ein führender Anbieter von Tax Technology und Tax Services sowie Platinum Cloud Standard-Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), gab die allgemeine Verfügbarkeit seiner Funktionalität für Mehrwertsteuer (MwSt.) und Steuer auf Waren und Dienstleistungen (GST) in der Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud bekannt. Die erweiterte Integration ermöglicht genaue und automatisierte Berechnungen von globalen Steuern sowie unterschriftsfertige Steuererklärungen in zahlreichen Bereitstellungsmodellen einschließlich Cloud-to-Cloud und Hybrid.

"Vertex ist stolz darauf, einer der ersten Tax Technology-Anbieter mit Integration in die Oracle ERP Cloud zu sein", erklärte Paul Beirnes, Managing Director of Partner Development bei Vertex. "In den vergangenen 26 Jahren hat Vertex Unternehmen mit kritischen steuerlichen Erfordernissen als verlässlicher Partner unterstützt. Diese erweiterte Funktionalität dehnt unser gemeinsames Engagement auf fortschrittliche Cloud-Lösungen aus."

Mit Oracle ERP Cloud können Unternehmen ihre Produktivität steigern, Kosten senken und Kontrollmechanismen verbessern. Dank der Integration von Vertex-Lösungen in die Oracle ERP Cloud haben Unternehmen Zugang zu topaktuellen Steuersätzen, Vorschriften und Steuerpflichtigkeit von Produkten für Umsatz- und Gebrauchssteuer (MwSt. und GST). Auf diese Weise können sie fehlerhafte Steuerberechnungen vermeiden, ihre Audit-Abwehr stärken, Steuererklärungen und Überweisungen vereinfachen und interne Ressourcen für mehrwertige Projekte freisetzen.

Sehen Sie sich den "Oracle Customer Connect"-Webcast hier an, um mehr über die Vorteile dieser entscheidenden Integration zu erfahren.

Über Vertex

Vertex, Inc., ein führender Anbieter von Tax Technology und Tax Services, ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, das volle strategische Potenzial der Steuerfunktion durch Automatisierung und Integration von Steuerprozessen und Nutzung modernster und prädiktiver Analysen von Steuerdaten auszuschöpfen. Vertex bietet cloud-basierte und lokale Lösungen, die auf spezifische Branchen für jede wichtige Besteuerungsart, einschließlich Einkommens-, Verkaufs- und Endverbrauchersteuer, Mehrwert- und Lohnsteuer, abgestimmt werden können. Vertex, ein privates Unternehmen mit Sitz in Pennsylvania und weltweiten Niederlassungen, beschäftigt über 900 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über Vertex finden Sie unter www.vertexinc.com, oder folgen Sie uns auf Twitter unter @vertexinc.

Über das Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, mit dem Partner durch die Entwicklung, den Verkauf und die Implementierung von Oracle-Lösungen ein Alleinstellungsmerkmal erreichen. OPN bietet Ressourcen für die Schulung und Entwicklung von spezialisiertem Know-how über die Produkte und Lösungen von Oracle und wurde entwickelt, um dem wachsenden Produktportfolio, dem wachsenden Partnergeschäft und den exzellenten Geschäftsmöglichkeiten Rechnung zu tragen. Entscheidend bei den jüngsten Erweiterungen von OPN ist die Möglichkeit der Partner, für ihre Investitionen in die Oracle Cloud anerkannt und belohnt zu werden. Durch die Partnerschaft mit Oracle heben sich Unternehmen aufgrund ihrer Oracle Cloud-Fachkenntnisse von der Konkurrenz ab und binden ihre Kunden über das OPN Cloud-Programm. Dieses innovative Programm ergänzt bestehende OPN-Programmebenen durch mehrstufige Auszeichnungen und progressive Vorteile für Partner, die mit der Oracle Cloud arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.oracle.com/partners.

Warenzeichen

Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle bzw. seinen Tochtergesellschaften.

