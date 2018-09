Teva meldet digitale Initiativen zur Unterstützung von Migränepatienten und Ärzten durch Deckung des unerfüllten Bedarfs nach unabhängigen, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Online-Gesundheitsinformationen, der einer neuen Untersuchung zufolge besteht.

Eine neue, von Teva Pharmaceuticals beauftragte Untersuchung1 hat gezeigt, dass Patienten, insbesondere solche mit chronischen Erkrankungen, einen erheblichen Bedarf an Online-Informationen haben, die Zuverlässigkeit einiger Quellen jedoch bezweifeln.1

Teva Europa kündigte heute eine Reihe von Partnerschaften und Initiativen an, mit denen diesem unerfüllten Bedarf direkt begegnet werden soll. Die erste, eine Partnerschaft mit Healint, dem Entwickler der Plattform Migraine Buddy©, wird praxisnahe Erkenntnisse über die zahlreichen Probleme und Ergebnisse liefern, mit denen Migränepatienten in Europa konfrontiert sind. Diese von Healint auf seiner Plattform produzierten statistischen Erkenntnisse beruhen auf den Beiträgen von Patienten, die sich zu einem anonymen Austausch über ihren Gesundheitszustand bereit erklärt haben, um für Migräne zu sensibilisieren und diese zu erforschen. Diese aus Patientensicht gewonnenen Erkenntnisse bislang ungekannten Ausmaßes werden die Erstellung von informativen und begleitenden Inhalten für Ärzte, Neurologen, Gesundheitsexperten und Einzelpersonen, die ihre Migränekenntnisse verbessern wollen, unterstützen.

Jüngste Forschungsarbeiten in diesem Fachgebiet unterstreichen das steigende Interesse von Medizinern an digitalen Ressourcen für ihren anhaltenden Bedarf an Informationen und ihre tägliche Arbeit. Ein Bericht von DRG Digital aus dem Jahr 2017 ergab, dass Ärzte aus der Gruppe der Millennials stärker auf digitale Informationsquellen bauen und sich drei Stunden lang mit externen digitalen Ressourcen beschäftigen, darunter Websites für medizinische Fachkräfte. Sie nutzen Medizinzeitschriften und medizinische Referenzseiten im Internet weitaus häufiger als ihre älteren Kollegen.2

Zur Erfüllung dieses fachlichen Bedarfs arbeitet Teva mit dem Migraine Trust International Symposium (MTIS) zusammen, um engagierte Online-Interviews mit führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Neurologie zum Thema "Neuste Fortschritte im Bereich Neurobildgebung bei Kopfschmerzen" wie beispielsweise Peter J. Goadsby, Professor für Neurologie am King's College London und Medical Trustee des The Migraine Trust, zu führen. Diese Videos und Inhalte werden britischen Teilnehmern über die Website des MTIS und den ausländischen Teilnehmern auf NeurologyBytes.com zur Verfügung gestellt.

Neurology Bytes ist ein von Teva Europe initiiertes Portal für europäische Gesundheitsfachkräfte, das eine Vielzahl von Bildungsinhalten bereitstellt, die auf den vollen Terminkalender von Neurologen zugeschnitten sind und den unerfüllten Bedarf an zuverlässigen und vertrauenswürdigen Informationen befriedigen.

Francois Cadiou, CEO und Mitbegründer von Healint, würdigte die Bemühungen von Teva, von unabhängiger Stelle geprüfte Informationen zur Verfügung zu stellen, um medizinische Fachkräfte dabei zu unterstützen, ihr Wissen über Migräne zu vergrößern. "Unsere Zusammenarbeit mit Teva soll medizinische Fachkräfte dabei unterstützen, Migränepatienten besser zu verstehen, damit diese zügig einen optimierten Pflegeplan erhalten. Wir von Healint unterstützen diese transformative Initiative gerne mit der auf der Healint-Plattform durchgeführten einzigartigen Datenanalyse. Diese auf Fakten basierenden Informationen und unsere Zusammenarbeit mit Teva bieten der gesamten Migräne-Community erhebliche Vorteile."

Peter J. Goadsby MD PhD, Professor für Neurologie am King's College London und Medical Trustee des Migraine Trust, führte aus: "Migräne ist eine komplexe Erkrankung, die eines größeren Verständnisses bedarf, damit die Patienten effektiv über ihren Gesundheitszustand kommunizieren können. Patienten müssen angesichts der erheblichen Menge an Patienteninformationen, welche die Ärzte zur Diagnose und Behandlung ihrer Beschwerden benötigen, häufig ihre eigenen Fürsprecher sein. Ich begrüße die Initiativen von Teva, mit denen sowohl die Patienten als auch die medizinische Fachwelt durch verlässliche und vertrauenswürdige Informationen unterstützt werden sollen. Ich hoffe, dass diese Initiative zu einem besseren Dialog zwischen den Patienten und ihren Ärzten führt, damit sie den optimalen Behandlungsweg für diese entkräftende Erkrankung festlegen können."

Timothy White, Head of Digital bei Teva, sagte: "Teva hat sich dem Ziel verschrieben, Patienten und Fachkräfte auf der ganzen Welt auf ihrem Gesundheitsweg zu stärken, insbesondere diejenigen, die an chronischen Erkrankungen wie Migräne leiden oder diese behandeln, indem hochwertige Medikamente und Instrumente bereitgestellt werden, die auf menschenbezogenen Erkenntnissen beruhen. Unsere Partnerschaften mit dem MTIS und Healint sowie die Vergrößerung unserer Plattform Neurologybytes.com zeigen, wie wir die Vision auf praktische Weise umsetzen."

-ENDE-

Über die Untersuchung

Die Ergebnisse der Untersuchung (2018):

7 von 10 Personen (73 %) in Großbritannien haben eine chronische Erkrankung und es werden kontinuierlich Online-Ressourcen in Anspruch genommen, wobei mehr als die Hälfte (58 %) der Befragten in Großbritannien mit chronischen Erkrankungen angibt, wöchentlich oder monatlich nach Informationen gesucht zu haben 1

Menschen mit chronischen Erkrankungen suchten online eher wöchentlich oder monatlich nach Gesundheitsinformationen (58%) als Menschen ohne chronische Erkrankungen (44%) 1

Das größte Problem für Großbritannien in Bezug auf Online-Gesundheitsinformationen ist die Frage, ob diese Angaben vertrauenswürdig und verlässlich sind. 1

Suchmaschinen sind die beliebteste Online-Quelle für Gesundheitsinformationen, jedoch nicht die vertrauenswürdigste. In Großbritannien ist die Website NHS Choices beispielsweise die Informationsquelle, die das größte Vertrauen genießt, wobei 3 von 4 (75 %) der Befragten angaben, dass sie darauf vertrauen, dass diese Website über hochwertige und zuverlässige Informationen verfügt.1

Über Migräne

Migräne ist eine unvorhersehbare neurologische Erkrankung mit Symptomen wie starken Kopfschmerzen und körperlichen Beeinträchtigungen, die sich auf die Lebensqualität und Produktivität auswirken können.3 Es gibt zwei klinische Ausprägungen von Migräne die chronische, bei der die Patienten an 15 oder mehr Tagen im Monat unter Kopfschmerzen leiden, und die episodische, bei denen die Patienten an 14 oder weniger Tagen pro Monat Kopfschmerzen haben.4Mit mehr als einer Milliarde Betroffenen weltweit ist die Migräne die dritthäufigste Erkrankung der Welt.3

Quellen

1. Edelman Intelligence 2018. Teva Brand Research Informationen aus Großbritannien

2. Meet the Millennial Physicians Young, Mobile, and Harder to Reach. DRG Digital. Verfügbar unter: https://www.drgdigital.com/drg-digital-innovation-blog/meet-the-millennial-physicians-young-mobile-and-harder-to-reach. Zugriff am 31.08.18

3. Migraine Research Foundation, Migraine Facts. Verfügbar unter: http://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/. Zugriff am 31.08.18

4. Adapted from American Migraine Foundation. Verfügbar unter: https://americanmigrainefoundation.org/understanding-migraine/chronic-migraine/. Zugriff am 31.08.18

Über Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Generika mit innovativen Therapien in Schwerpunktbereichen wie ZNS, Schmerz und Atemwegserkrankungen. Wir stellen hochwertige generische Produkte und Medikamente in nahezu allen Therapiegebieten bereit, um auf den ungedeckten Bedarf von Patienten einzugehen. Wir verfügen über ein etabliertes Angebot in den Bereichen Generika, Spezialtherapeutika, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel und pharmazeutische Wirkstoffe, dem ein mehr als ein Jahrhundert währendes Vermächtnis zugrunde liegt, sowie eine vollständig integrierte F&E-Funktion, starke operative Basis und weltweite Infrastruktur und Aufstellung. Es ist unser Anliegen, sozial und ökologisch verantwortlich zu handeln. Mit Hauptsitz in Israel und Produktions- und Forschungseinrichtungen rund um den Globus, beschäftigen wir 45.000 Mitarbeiter, die sich dem Ziel verpflichtet sehen, das Leben von Millionen von Patienten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.tevapharm.com.

Über Healint

Healint hilft einer Milliarde Menschen, die an Migräne und anderen neurologischen Erkrankungen leiden, und ist Entwickler von Migraine Buddy, der weltweit größten Plattform für Tracking und Forschung zum Thema Migräne. Mit mehr als einer Million registrierten Nutzern und 100 Millionen Migräne-Tagen, die auf der Plattform nachverfolgt werden, ist Migraine Buddy die beliebteste, konkret auf eine Erkrankung ausgerichtete App der Welt und befindet sich in den USA und Europa unter den zehn führenden medizinischen Apps. Mithilfe von Tiefenanalysen und Maschinenlernen generiert Healint praxisnahe Hinweise für Patienten, Ärzte und Forscher, um Behandlungsergebnisse zu verbessern und klinische Studien zu beschleunigen. Healint arbeitet mit weltweit führenden Wissenschaftlern zusammen, um Diagnose, Behandlung und Leben von Patienten mit multiplen neurologischen Erkrankungen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.healint.com.

Zeitpunkt der Erstellung: September 2018 Ref: UK/CPE/18/0065

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180906005646/de/

Contacts:

Teva Pharmaceuticals

Fiona Cohen

+ 31 6 2008 2545

Fiona.Cohen@Tevaeu.com

oder

Healint

Susanna Hasenoehrl

susanna@healint.com

+65 8657 9176