FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa tendieren nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage am Donnerstagnachmittag knapp im Minus. Der DAX ist im frühen Handel das erste Mal seit April unter die 12.000er Marke gefallen, kann diese dann aber schnell zurückerobern. Marktteilnehmer berichten von Käufen an dieser eher psychologischen Marke. Übergeordnet stehen unverändert die bekannten Belastungsfaktoren wie der US-Handelskonflikt und die Schwellenländerkrise einer stärkeren Stimmungsaufhellung im Weg.

Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,1 Prozent tiefer bei 3.313 Punkten. Für den DAX geht es um 0,3 Prozent auf 12.008 Zähler nach unten. Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Euro notiert bei 1,1640 Dollar. Auch am Anleihemarkt bewegen sich die Kurse nicht stärker.

Safran nach Zahlen und erhöhter Prognose gesucht

Für die ab dem 24. September im Stoxx-50-Index enthaltene Safran-Aktie geht es an der Pariser Börse um 7,5 Prozent nach oben. Der Flugzeugzulieferer hat gute Geschäftszahlen vorgelegt und die Prognose angehoben. Im MDAX gewinnt die Aktie des Wettbewerbers MTU im Safran-Sog 1 Prozent.

Für Altran Technologies geht es nach schwächeren Halbjahreszahlen an der Pariser Börse dagegen um 9 Prozent nach unten. Der Gewinn fiel um 83 Prozent auf 9,5 Millionen Euro. Bryan Garnier hatte 35,8 Millionen Euro erwartet. Ursächlich für die Gewinnenttäuschung sind höher als erwartet ausgefallene Integrationskosten nach einer Unternehmensübernahme im ersten Quartal.

Nach der Gewinnwarnung am Vortag hagelt es für Vapiano nun Abstufungen von Seiten der Analysten. Der Aktienkurs knickt um weitere 11 Prozent ein. In der vierten deutschen Reihe gewinnen Baumot 10 Prozent. Die Aktie des Anbieters von Abgasreinigungssystemen dürfte davon profitieren, dass Frankfurt ab dem kommenden Jahr ein Diesel-Fahrverbot erlassen muss, wie das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Mittwoch entschieden hat. Neben dem Fahrverbot muss die Stadt auch das Parken teurer machen und soll die kommunale Busflotte mit Stickoxid-Filtern nachrüsten.

DAX-Familie kräftig durcheinander gewirbelt

Die am Vorabend bekannt gegebenen Änderungen in der DAX-Familie haben keine größeren Überraschungen gebracht und bewegen auch die Kurse der betroffenen Wert nicht stärker. Schlagzeilenträchtig ist, dass Wirecard im DAX die Aktie der Commerzbank, immerhin ein DAX-Gründungsmitglied, ersetzen wird. Das wurde allerdings so auch erwartet, ebenso die große Mehrzahl der sonstigen Änderungen. Nichtsdestotrotz geht es für die Commerzbank-Aktie um 1,5 Prozent nach unten. Wirecard erholen sich nach einem Kursabsturz am Vortag nur um 0,2 Prozent.

Von den ehemaligen SDAX-Mitgliedern haben es Elringklinger, Grammer und Biotest nicht mehr geschafft. Dafür kommen nun die zuletzt "indexlosen" Baywa, Befesa, Dr. Hönle und Shop Apotheke im 70 Werte umfassenden Index der kleinen Nebenwerte unter. Einziger Aufsteiger in den MDAX sind Alstria Office.

Mit Blick auf den TecDAX ist vor allem die Entwicklung für SLM Solutions bitter. Ein Abstieg war zwar weithin erwartet worden, die Aktie hat es aber als einzige aus dem TecDAX nicht einmal in den erweiterten SDAX geschafft.

Ab dem 24. September, wenn die Änderungen umgesetzt werden, können Technologieaktien auch in anderen Indizes notiert sein. Konkret werden 13 TecDAX-Aktien dann auch dem auf 60 Werte erweiterten MDAX angehören und 16 dem auf 70 Werte erweiterten SDAX. Zugleich bereichern dann Deutsche Telekom, Infineon und SAP den TecDAX.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.313,26 -0,07 -2,36 -5,44 Stoxx-50 2.982,40 -0,30 -8,92 -6,15 DAX 12.007,61 -0,27 -32,85 -7,04 MDAX 26.191,91 -0,23 -60,93 -0,03 TecDAX 2.905,13 -0,25 -7,27 14,87 SDAX 12.208,29 -0,17 -20,29 2,70 FTSE 7.364,78 -0,25 -18,50 -2,82 CAC 5.269,06 0,17 8,85 -0,82 Bund-Future 160,18% 0,20 0,97 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1633 -0,01% 1,1627 1,1612 -3,2% EUR/JPY 129,18 -0,41% 129,50 129,52 -4,5% EUR/CHF 1,1262 -0,35% 1,1282 1,1282 -3,8% EUR/GBP 0,8997 -0,14% 0,9007 0,9005 +1,2% USD/JPY 111,06 -0,39% 111,38 111,54 -1,4% GBP/USD 1,2932 +0,16% 1,2909 1,2897 -4,3% Bitcoin BTC/USD 6.517,22 -6,4% 6.437,57 7.026,29 -52,3% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,56 0,04 Deutschland 10 Jahre 0,37 0,38 -0,06 USA 2 Jahre 2,64 2,65 0,75 USA 10 Jahre 2,90 2,90 0,49 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,85 68,72 +0,2% 0,13 +17,3% Brent/ICE 77,60 77,42 +0,4% 0,33 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,97 1.196,70 +0,6% +7,27 -7,6% Silber (Spot) 14,22 14,19 +0,2% +0,03 -16,0% Platin (Spot) 792,65 785,00 +1,0% +7,65 -14,7% Kupfer-Future 2,64 2,60 +1,8% +0,05 -21,0% ===

