Berlin (ots) - Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) wegen dessen Äußerungen zur Migration scharf angegriffen. "Es ist eine Unverschämtheit und eine Schande, dass der Innenminister sich so einlässt", sagte Lauterbach dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). Seehofers Behauptung, Migration sei die Mutter aller politischen Probleme, komme einem "Angriff auf Generationen von Migranten in Deutschland" gleich. Lauterbach rief Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu auf, sich Seehofers entgegen zu stellen: "Die Kanzlerin muss klarstellen, dass wohlintegrierte Migranten bei uns willkommen sind".



