Wien (www.fondscheck.de) - Werner Herdrich, Länderchef Deutschland und Österreich von Morningstar, wird das Analyse- und Rating-Haus Ende September verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Das neue berufliche Ziel von Hedrich, der seit 2005 bei Morningstar gewesen sei, sei nicht bekannt - ebenso wenig wie der Name seines Nachfolgers, der aber intern gefunden werden solle. Entsprechende Medienberichte habe die Gesellschaft, die ihren Hauptsitzt in Chicago habe, FONDS professionell ONLINE gegenüber bestätigt. ...

