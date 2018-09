Neue Kategorien und Auszeichnungen sollen den neuen Entwicklungen im ständig expandierenden mobilen Kommunikationssektor gerecht werden

Die GSMA gab heute den Beginn des Bewerbungsverfahrens für die Global Mobile Awards (GLOMO Awards) 2019 bekannt. Mit den GLOMO Awards werden die größten Errungenschaften und Innovationen in der Mobilfunkbranche gewürdigt. Insgesamt werden 42 Auszeichnungen in 10 Kategorien verliehen. Bewerbungen für die Awards 2019 können bis Mittwoch, 21. November 2018, eingereicht werden. Die Preisträger werden dann auf dem GSMA Mobile World Congress bekanntgegeben, der vom 25. bis 28. Februar 2019 in Barcelona stattfinden wird.

"Die GLOMO Awards 2019 werden das breite Spektrum an technischen Innovationen beleuchten, die dazu beitragen, alle Menschen und alle Objekte zu vernetzen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Dabei sollen sämtliche Leistungen der Branche berücksichtigt werden, angefangen von den Entwicklungen im Bereich 5G über Innovationen in den Schwellenländern bis hin zu den Startups und Unternehmern, die visionäre Pläne umsetzen möchten", so Michael O'Hara, Chief Marketing Officer der GSMA. "Wir haben die GLOMO Awards kontinuierlich weiterentwickelt, um dem temporeichen Wandel in dieser dynamischen Branche gerecht zu werden. Wir freuen uns sehr, dass wir neue Kategorien und Auszeichnungen eingeführt haben, die den immer größer werdenden Einfluss der Mobilkommunikation in unserer Welt besser würdigen."

Neue Kategorien bei den GLOMO Awards 2019

Für das Jahr 2019 hat die GSMA die GLOMO Awards kontinuierlich weiterentwickelt, um den neuesten Entwicklungen und bahnbrechenden Erfindungen zur Verbesserung der globalen Konnektivität besser gerecht zu werden. Neu bei den GLOMO Awards sind die folgenden Kategorien und Auszeichnungen:

4YFN: 4YFN (4 Years From Now In vier Jahren...) ist eine geschäftliche Plattform, mit der Startups, Investoren, Unternehmen und öffentliche Institutionen neue unternehmerische Aktivitäten schaffen und anpacken können, welche die unternehmerische Landschaft stärken. Diese neue Kategorie wird sich auf diejenigen Organisationen konzentrieren, die die Geschäftsentwicklung und Investitionen bei Startups beschleunigen.

5G: In dieser völlig neuen Kategorie werden künftig die Pioniere honoriert, die mit Innovationen im aufkommenden Zeitalter von 5G Grenzen überwinden. Mit dem "5G Industry Partnership Award" werden Kooperationen ausgezeichnet, die die Akzeptanz von 5G fördern. Der "5G Leadership Award" wird Einzelpersonen oder Unternehmen ins Rampenlicht stellen, die ihr Engagement für die Förderung der Einführung bzw. Nutzung von 5G-Technologien unter Beweis gestellt haben.

Mobile Tech: In dieser Kategorie werden auch künftig Unternehmen gewürdigt, die die Leistungsfähigkeit und die Reichweite mobiler und digitaler Technologien revolutionieren. In diesem Jahr liegt ein besonderer Schwerpunkt auf den Leistungen von Startups und kleineren Unternehmen.

Mit den GLOMO Awards werden darüber hinaus branchenspezifische Spitzenleistungen und Innovationen in den folgenden sieben Kategorien gewürdigt:

Consumer: In dieser Kategorie werden Unternehmen gewürdigt, die die Beziehungen zwischen Unternehmen und Konsumenten neu definiert haben.

Fourth Industrial Revolution: Mit dieser Award-Kategorie werden in sieben Marktsegmenten Schlüsselunternehmen an der Spitze des digitalen Wandels ausgezeichnet.

Device: In dieser Kategorie werden marktführende Unternehmen ausgezeichnet und neue Entwicklungen bei unterschiedlichen Gerätetypen, angefangen bei Smartphones bis hin zu Wearables und weiteren Gerätekategorien, gewürdigt.

Content Media: In dieser Kategorie werden Unternehmen ausgezeichnet, die auf innovative Weise neue Plattformen schaffen, die allen Menschen überall und jederzeit Informationen, Bildungsangebote und Entertainment bieten.

Social Good: In dieser Kategorie werden Organisationen ausgezeichnet, die sich für eine bessere Zukunft und bessere Lebensbedingungen für Gemeinschaften einsetzen, welche der Hilfe am meisten bedürfen.

Government Excellence Awards: Mit dieser Auszeichnungskategorie werden Regierungen bedacht, die mit ihrer Politik den wahren Geist der Digitalisierung fördern.

Mit dieser Auszeichnungskategorie werden Regierungen bedacht, die mit ihrer Politik den wahren Geist der Digitalisierung fördern. Outstanding Achievement: Die prestigeträchtigste Kategorie der GLOMO Awards würdigt Persönlichkeiten und Organisationen, die einen bemerkenswerten Beitrag zur digitalen Gemeinschaft geleistet haben.

Informationen zur Bewerbung für die GLOMO Awards

Teilnahmeberechtigt an den GLOMO Awards 2019 sind Unternehmen aus dem gesamten mobilen Kommunikationssektor. Die Bewerbungen können online eingereicht werden. Weitere Informationen zu den GLOMO Awards, wie beispielsweise eine ungekürzte Liste der Kategorien, sind erhältlich unter www.mobileworldcongress.com/conference-programmes/global-mobile-awards/.

Die Juroren der Awards empfehlen nachdrücklich, zur Unterstützung der Bewerbungen Videos einzureichen.

Bei den Juroren der Awards handelt es sich um unabhängige Sachverständige, Analysten, Journalisten, Wissenschaftler und in einigen Fällen auch um Vertreter von Mobilfunknetzbetreibern. Bestimmte Awards werden von den Juroren bzw. von einer unabhängigen Expertenjury nominiert und stehen nicht für eine Online-Bewerbung offen. Der Preisträger des "Outstanding Mobile Technology Award (The CTOs' Choice)" wird von einem Gremium aus hochkarätigen Vertretern der Branche ausgewählt.

Die Bewerbungsfrist für die GLOMO Awards endet am Mittwoch, 21. November 2018 um 17:00 Uhr GMT. Die GSMA wird die Vorauswahl für die Nominierungen in den einzelnen Kategorien bis Ende Januar 2019 bekannt geben. Verfolgen Sie die neuesten Diskussionen und bringen Sie sich unter dem Hashtag GLOMOAwards ein.

Seien auch Sie dabei beim Mobile World Congress 2019

Weitere Informationen über den Mobile World Congress 2019 und auch darüber, wie Sie selbst teilnehmen, ausstellen oder als Sponsor agieren können, finden Sie unter www.mobileworldcongress.com. Verfolgen Sie die Entwicklungen und Updates zum Mobile World Congress unter dem Hashtag @GSMAEvents auf Twitter, auf unserer LinkedIn-Seite zum Mobile World Congress unter https://www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/mobileworldcongress/.

