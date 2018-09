Toyota will mit chinesischem Hersteller Hybridautos bauen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Paukenschlag: Lithium-Lagerstätte 1,36... » Zumtobel und AMS vs. Pfizer und Ford... Toyota will mit chinesischem Hersteller Hybridautos bauen Kommt es am Hybrid-Sektor bald zu einer spektakulären Zusammenarbeit eines japanischen mit einem chinesischen Anbieters? Toyota soll zurzeit jedenfalls intensiv mit Geely verhandeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...