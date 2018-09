Ankara braucht nicht auf ein Milliardenpaket aus Brüssel oder Berlin zu hoffen. Aber es gibt Maßnahmen, die im beidseitigen Interesse stehen. Denn von einer Pleitewelle wären auch deutsche Unternehmen betroffen.

Heiko Maas dürfte am Donnerstag in beunruhigte Gesichter geblickt haben: Um acht Uhr morgens traf sich der Außenminister mit Vertretern der deutschen Wirtschaft in Istanbul. Niemand war in Panik, sagt Thilo Pahl, Geschäftsführer der Handelskammer in Istanbul, der beim Treffen dabei war. "Aber natürlich sind viele Unternehmer sehr besorgt über den Zustand der türkischen Wirtschaft."

Innerhalb von zwei Monaten hat die türkische Währung rund 40 Prozent ihres Werts verloren. Bekam man Anfang des Jahres für einen Euro noch rund vier Lira, sind es mittlerweile 7,7. Das bringt vor allem türkische Unternehmen in Bedrängnis. Die haben in den letzten Jahren einen Schuldenberg von rund 300 Milliarden Dollar angehäuft. 27 Milliarden müssen in den nächsten drei Monaten umgeschuldet werden, weitere 93 Milliarden bis Juli 2019. Durch den Wertverfall der Lira müssen diese Unternehmen ihren Schuldendienst erhöhen. Der gestiegene Kostendruck wiederum muss auf andere Bereiche abgewälzt werden. Schon jetzt berichten immer mehr Unternehmen von Zahlungsausfällen. Eine Kaskade von Insolvenzen droht, die in einer schweren Rezession enden könnte.

Davon werden auch deutsche Unternehmen betroffen sein. Zwar sind viele der Maschinenbauer und Automobilzulieferer in europäische Lieferketten eingebunden. Das bedeutet, was teurer aus dem Ausland importiert werden muss, kann auch wiederum mit mehr Gewinn ins Ausland verkauft werden. Von Zahlungsausfällen, hoher Inflation und einem insgesamt instabilen Umfeld sind aber deutsche Unternehmen genauso betroffen. Von ...

