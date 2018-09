Saarbrücken (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) erhält aus seinem Landesverband Baden-Württemberg Rückendeckung für seine erneute Kandidatur. Der Vorsitzende der Landesgruppe im Bundestag, Andreas Jung, sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag): "Ich unterstütze Volker Kauder. In der derzeit schwierigen politischen Situation kommt seiner Fähigkeit zur Integration unterschiedlicher Positionen besondere Bedeutung zu."



Jung betonte weiter, bei der notwendigen Erneuerung von Regierung und Fraktion "sind wir zudem seit der Bundestagswahl auf einem guten Weg". Die Union werde inzwischen geprägt "durch neue Köpfe am Kabinettstisch, als Staatssekretäre und bei den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden".



Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus hatte erklärt, er wolle bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden Ende September gegen Kauder antreten und damit neue "Impulse" setzen.



