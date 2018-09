Die Digitalisierung soll endlich Priorität bekommen, fordert die Unionsbundestagsfraktion. Für die Jahre 2019 bis 2021 fordert sie Investitionen bis zu drei Milliarden Euro in den Glasfaserausbau.

Die Unionsbundestagsfraktion pocht darauf, dass die Regierung der Digitalisierung in allen Bereichen Priorität einräumt. Im Entwurf für die Abschlusserklärung der zweitägigen Klausur heißt es, in den Jahren 2019 bis 2021 müssten je bis zu drei Milliarden Euro für den Glasfaserausbau zur Verfügung stehen. Es dürfe im Förderprogramm zu keinem Aussetzen der Förderung kommen, wird in dem Reuters vorliegenden Papier gewarnt.

Die Ausschreibung für den Mobilfunkstandard 5G soll mit strengen Auflagen für die Firmen für den Netzausbau auch im ländlichen Raum verbunden werden. Dies sei vor allem entlang der Verkehrswege nötig, um die Grundlage für automatisiertes Fahren zu legen. Weil private Anbieter nicht in der Lage seien, ein Gigabitnetz ...

