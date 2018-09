Apple lädt am 12. September 2018 zum großen iPhone-Event ein. Zu diesem Anlass präsentieren wir eine Grafik von Statista, welche zeigt, wie Apple eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion US-Dollar erreichte. Trotz der Nachricht, dass Apple auf dem Smartphone-Markt erstmals von Huawei überholt wurde, hat das wertvollste Unternehmen der Welt am Donnerstag den zweiten August einen neuen Meilenstein passiert. Als erstes Unternehmen in der Wirtschaftsgeschichte der USA erreichte Apple eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion US-Dollar. Nachdem sich Apple, Amazon und Microsoft seit einigen Monaten ein Rennen um das Erreichen der Billionen-Marke geliefert hatten, reichten dem iPhone-Konzern schliesslich solide Quartalsergebnisse um als erster die...

