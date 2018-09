IRW-PRESS: Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic startet Explorationsbohrprogramm 2018 auf seinem Basis-/Edelmetallkonzessionsgebiet Pilley's Island in Nordneufundland

VANCOUVER, British Columbia, Kanada - 6. September 2018 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, den Start des Explorationsprogramms 2018 auf seinem Basis-/Edelmetallkonzessionsgebiet in Nord-Zentral-Neufundland in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet, das 2018 auf 4.600 Hektar erweitert wurde, erstreckt sich über den größten Teil von Pilley's Island. Das aktuelle Arbeitsprogramm beinhaltet die Erkundung und geochemische Probenahme von Gestein und Boden bei mehreren Zielgebieten in dieser Region. Das Unternehmen bestätigte im Jahr 2017 Mineralisierungen mit signifikanten Gehalten an Zink-, Blei-, Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung in der Konzession mit dem Vorkommen Bull Road und plant für 2018 die Durchführung eines Diamantbohrprogramms in diesem Zielgebiet.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44511/NR-GR-9-6-2 018-Pilley's 2018 Program Begins.docx_en-US_de-DEPrcom1.001.png

Das Vorkommen Bull Road in der südlichen Region von Pilley's Island stand bisher im Mittelpunkt der Arbeiten von Great Atlantic. 2017 wurde hier ein Graben ausgehoben, der eine Sulfidmineralisierung mit einer Breite von einem bis sieben Metern auf einer Länge von 130 Metern in Nordwest-Südostrichtung freilegte. Das Vorkommen Bull Road ist eine polylithische, absinkende Brekzie aus massiven Sulfidmineralisierungen vulkanischen Ursprungs und enthält massive Sulfidklasten mit teilweise mehr als einem Meter Länge. Die Ergebnisse der Proben aus diesem Graben wurden in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 16. November und 14. Dezember 2017 veröffentlicht. Wichtigste Probenresultate aus dem Graben Bull Road (Längen der Schlitzproben sind in Metern angegeben):

- 1,05 m Schlitzprobe: 15,40 % Zn, 6,60 % Pb, 4,66 % Cu, 111,5 g/t Ag und 1,008 g/t Au.

- 0,70 m Schlitzprobe: 17,30 % Zn, 0,10 % Pb, 2,97 % Cu, 31,2 g/t Ag und 0,449 g/t Au.

- 0,95 m Schlitzprobe: 3,95 % Zn, 0,73 % Pb, 2,83 % Cu, 62,2 g/t Ag und 0,613 g/t Au.

- 1,00 m Schlitzprobe: 2,96 % Zn, 0,03 % Pb, 3,27 % Cu, 30,4 g/t Ag und 0,563 g/t Au.

- Schürfprobe: 40,8 % Zn, 4,69 % Pb, 6,08% Cu, 22,5 g/t Ag und 1,366 g/t Au.

- Schürfprobe: 32,60 % Zn, 1,30 % Pb, 8,38 % Cu, 148,1 g/t Ag und 1,421 g/t Au.

- Schürfprobe: 36,40 % Zn, 5,50 % Pb, 4,22 % Cu, 59,9 g/t Ag und 0,325 g/t Au.

- Schürfprobe: 27,5 % Zn, 20,0 % Pb, 5,78 % Cu, 63,4 g/t Ag und 0,314 g/t Au.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44511/NR-GR-9-6-2 018-Pilley's 2018 Program Begins.docx_en-US_de-DEPrcom1.002.jpeg

Graben Bull Road

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44511/NR-GR-9-6-2 018-Pilley's 2018 Program Begins.docx_en-US_de-DEPrcom1.003.jpeg

Massive Sulfidmineralisierung am Graben Bull Road

Die Proben aus 2017 wurden bei Eastern Analytical in Springdale Newfoundland analysiert (Gold mittel Dokimasie - Atomabsorption (AA); Kupfer, Blei, Zink und Silver durch Aufschluss mit mehreren Säuren und AA). Die Schlitzproben wurden über ausgewählten Klasten im rechten Winkel zur Längsrichtung gesammelt. Die Probendaten des Grabens Bull Road aus dem Jahr 2017 wurden durch qualifizierte Personen verifiziert, die mit der Leitung der Probenahme und der Prüfung der Probendaten betraut waren.

Great Atlantic plant für 2018 die Durchführung eines Diamantbohrprogramms beim Vorkommen Bull Road.

Auf dem Konzessionsgebiet Pilley's Island befindet sich die historische Pilley's Island Mine, die in den 1890er und frühen 1900er Jahren betrieben wurde. Das Newfoundland and Labrador Department of Natural Resources berichtet in seiner Datenbank der Mineralvorkommen über historisch geschätzte, nachgewiesene Reserven von 1,159 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,23 % Cu (mit Verweis auf Grimley, 1968) bzw. 627.373 Tonnen mit einem Gehalt von 2,34 % Cu (mit Verweis auf Walker, 1976). David Martin, Vice President für Exploration bei Great Atlantic erklärt dazu: Diese historischen Schätzungen der Reserven sind zwar nicht als zuverlässig einzustufen, aber von Bedeutung, wenn es um das Abstecken von Flächen für eine nähere Untersuchung und zukünftige Exploration geht. Die den historischen Schätzungen zugrunde liegenden maßgeblichen Annahmen, Parameter und Methoden sind nicht bekannt. Bisher wurde sich von qualifizierter Seite nicht ausreichend mit einer Klassifizierung der historischen Schätzungen als aktuelle Ressource oder Reserve befasst. Ein qualifizierter Sachverständiger müsste sie unter Anwendung von bewährten CIM-Verfahrensweisen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven verifizieren oder aufwerten. Zu diesem Zweck wären zweifellos zusätzliche Explorationsarbeiten, in Form von Diamantbohrungen, Grabungen und/oder Untertagearbeiten und die damit verbundenen Probenahmen, unter Einhaltung der CIM Exploration Best Practice Guidelines notwendig. Great Atlantic erachtet die historischen Schätzungen für die historische Pilley's Island Mine nicht als aktuelle Bodenschätze oder Mineralreserven.

Die Zugänglichkeit und die Infrastruktur des Konzessionsgebiets Pilley's Island sind hervorragend. Das Gelände ist an das Stromnetz und staatlich unterhaltene Straßen angeschlossen und liegt nur zwei Kilometer von Gezeitengewässern entfernt. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem bergbaufreundlichen Gebiet.

Die Leser seien gewarnt, dass die historischen Daten in Bezug auf die historische Mine Pilley's Island, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, nicht von einer qualifizierten Person überprüft wurden. Da sich das Unternehmen seit dem Erwerb des Konzessionsgebiets im Jahr 2017 auf das Vorkommen Bull Road konzentriert hatte, wurden diese Daten bisher keinem Sachverständigen vorgelegt.

David Martin, P.Geo., ist als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und VP Exploration bei Great Atlantic für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen verantwortlich.

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

